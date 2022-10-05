慧洋海運（2637）今（5）日公告自結前三季財報，合併營收196.62億元、稅前盈餘95.03億元，每股稅前盈餘12.73元，賺逾一個股本，更已超越去年全年，為歷史新高表現。

慧洋9月合併營收18.72億元，自結營業利益6.92億元，稅前盈餘7.01億元，每股稅前盈餘0.94元。

截至9月底，慧洋集團船舶營運數量141艘，平均船齡7年，明、後年將陸續交付7艘、4艘船舶，並維持穩定造船與汰換舊船政策，使船舶運力在最佳狀態。

展望下半年，受到全球通膨及大陸市場衰退等因素影響，散裝運價持續走跌，然9月開始逐漸回穩；北美穀物及冬季煤炭進入旺季，第四季可望重回成長軌道，明年環保新規上路，樂觀營運將逐步走揚。

慧洋表示，9月因美洲穀物出口增加，加上歐盟禁止俄煤進口，轉向美國、澳洲、印尼等國家購買煤炭，推升BPI（巴拿馬型）平均指數走升，截至9月30日回到2,082點，較8月底1217點上漲71％，BSI（極限型）及BHSI（輕便型）亦有小幅回升。

慧洋目前有超過60艘的指數連結型船舶，然租金採預收方式，市況變化帶來的影響有遞延效果，因此9月指數逐步回升尚未完全反應至公司營收。