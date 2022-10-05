米舉辦全球發表會，推出最新旗艦智慧型手機Xiaomi 12T系列。Xiaomi 12T Pro和Xiaomi 12T結合一系列技術創新，最高搭載小米最新的2億像素OIS超影像系統，分別搭載高通、聯發科(2454)高階處理器，該系列新機預計10月13日起於全球各市場陸續開賣。

小米Xiaomi 12T系列主打專業級相機，Xiaomi 12T Pro配備專業級2億像素OIS超影像系統，以突破性的硬體和小米自主研發的AI演算法為後盾，提供超高清晰度、強大夜間攝影和快速對焦的專業成像。

Xiaomi 12 Pro還提供透過感光元件執行的2倍變焦，可利用1/1.22吋大尺寸感光元件，拍攝完美的人像與望遠照。Xiaomi 12T Pro提供Xiaomi ProCut智慧構圖和閃電連拍功能，一鍵智慧裁剪並創造具專業質感的內容，隨手即可上傳各類型社群網站的照片。另外，Xiaomi 12T Pro支援8K高畫質錄影，全面釋放電影級拍攝手法的創意。

Xiaomi 12T配備經典三鏡頭相機，包含1億像素專業級主鏡頭、800萬超廣角鏡頭與200萬微距鏡頭。即使在具有挑戰性的環境下，在強大的低光源攝影能力加持下，也能提供清晰明亮的影像。

處理器部分，Xiaomi 12T Pro搭載目前高通Snapdragon 8+ Gen 1 行動平台，採用領先業界的台積電(2330)4奈米工藝製程，對比前一代Snapdragon 8 Gen 1，CPU和GPU性能分別顯著提升16.7%和11%，功耗分別降低33%和30%。Xiaomi 12T則採用聯發科(2454)高階5G行動平台天璣8100 Ultra，基於台積電5奈米工藝製程，採用全新GPU架構，性能和能效比較前一代提升高達30%。

在開賣資訊上，小米Xiaomi 12T系列將於10月13日起於全球各市場陸續開賣，Xiaomi 12T Pro提供8GB+128GB、8GB+256GB 和 12GB+256GB 三種容量版本，定價為749歐元起。Xiaomi 12T提供8GB+128GB與8GB+256GB兩種容量版本，定價為599歐元起。