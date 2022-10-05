《華爾街日報》報導，知名主動式投資人伊坎（Carl Icahn）在過去幾個月入手超過5億美元的推特股份，並在特斯拉執行長、全球首富馬斯克周二提出以原訂方案繼續收購推特的交易後大賺一筆。

推特周二飆漲逾22%，收在52美元。根據周二披露的監管文件，馬斯克再度改變心意，願意再以原本提出的每股54.20美元、總價440億美元收購社群平台推特，前提是推特撤銷訴訟。這意味著這個纏訟數個月的交易可望塵埃落定。

《華爾街日報》引述知情人士報導，伊坎以每股35美元左右買進推特股份。由伊坎持有近9成股份的Icahn Enterprises LP在這檔股票的獲利估將超過2.5億美元。

報導指出，伊坎會這麼做，是因為他認為馬斯克不會打一場他看起來可能會輸掉的法律戰。他並認為長遠來看，推特的股價將接近35美元左右。

除了伊坎之外，DE Shaw Group和Daniel Loeb的Third Point LLC 等投資公司也在最近幾個月押注推特股票，因此進帳也可能相當可觀。