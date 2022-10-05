紀曉君演出茁劇場《誰說媽媽像月亮》壓力大。（三禾行銷提供）

紀曉君在茁劇場《誰說媽媽像月亮》飾演張耀仁的媽媽。（三禾行銷提供）

卑南族歌后紀曉君為茁劇場《誰說媽媽像月亮》獻出演戲處女秀，上周六首播一、二集，她把一個孩子氣、會跟劇中兒子張耀仁鬧脾氣的媽媽演得活靈活現，大受好評。但其實外表開朗，有些內向的紀曉君為了演好這齣戲，血壓曾一度飆到200，可說是拿生命在演出。

紀曉君說：「你說我演戲不緊張，怎麼可能？有幾天我血壓飆到200，剛好老公來探班，覺得我不對勁，帶我去醫院看醫生開了藥，血壓才慢慢降下來，幸好沒中風餒。」劇組得知後，幫她找人按摩，她很感謝劇組的安排，她才得以安然拍到殺青。

「現場兩位好心的化妝師都會幫我按摩，讓我感覺身體好一點，他們好像小天使喔。哎呀！我開玩笑說，我是貴妃，她們是丫嬛啦！她們都人好好餒！」

她劇中名江美恩，戲一上檔，身邊親朋好友都叫她「江美恩」，猛誇她戲演得好，她臉書上反問：「這有什麼了不起的嗎？不過，現在誰都叫我江美恩啦！針四的！」被誇看不出是第一次演戲，尤其戲中大搞笑，假扮兒子安紀魯同事、賣骨灰罈、邊流淚邊唱歌。問她怎麼這麼會？紀曉君不以為然說：「啊我都答應要演戲了，那還演得緊張兮兮，這樣不是很奇怪嗎？」

紀曉君飾演的江美恩17歲未婚懷上孩子，一直沒登記結婚，老公過世後，她從公公那邊搶過兒子，獨自打了好幾份工把孩子養大，沒想到長大的兒子不是很聽話，毛躁得要命，還指責老母行為不端，跟男人搞在一起。感到冤枉的江美恩看著窗外，想起一人帶大兒子的辛酸，邊哭邊唱起歌，愈唱愈大聲。兒子大聲問媽媽幹嘛大庭廣眾演這一齣。原本應該很感人的戲淚中有笑點，江美恩一句「你這樣講媽媽，媽媽會很傷心餒！」相當可愛。

戲外的紀曉君非常傳統，「我是不可能未婚生子的啦，要嘛就跟我結婚，不嘛就分開。」她開玩笑說：「結婚比較好，也是為下半生(身)著想。」紀曉君講完，自己都噗哧一笑。