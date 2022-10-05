距離九合一選舉投票日剩不到2個月，多方民調持續顯示各地拉距及領先趨勢。擁有百萬訂閱人數的網紅YouTuber蔡阿嘎也做出他的預測，他日前在直播中分析、預測年底「22縣市長當選名單」，直指民進黨會拿下基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，也一改他過去對民進黨台北市長候選人陳時中當選的看好，大膽預測國民黨候選人蔣萬安會過關，引發熱議。

蔡阿嘎1日在YouTube直播節目中分析年底九合一大選，他預測各縣市首長勝選結果，分別為民進黨將會在7縣市勝選：基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣；國民黨則會在15縣市勝選：台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。

其中最受矚目的莫過於台北市的三腳督選情，蔡阿嘎曾預言民進黨候選人陳時中會當選，但這次他竟一改過去的看法，他認為陳時中只剩防疫牌可打，然而當前每日確診4萬多例，一般民眾並不會認為疫情已過去，所以陳已經無牌能打。

另外蔡阿嘎指出，無黨籍台北市長候選人黃珊珊的民調近期雖然一直有明顯上升，然而仍無法追到擁有龐大基本盤的國民黨候選人蔣萬安。他強調：「所以我翻盤！我大膽預測有領袖魅力的蔣萬安會過關。」

蔡阿嘎也談到新竹市長選情，他認為民進黨候選人沈慧虹雖然被新竹市前市長林智堅拖累，不過因為國民黨候選人林耕仁知名度相對較低、民眾黨候選人高虹安也身陷論文爭議，最後「民進黨為了替小智出一口氣，絕對會大團結」，所以他預測沈慧虹會驚險過關。