農委會特有生物研究保育中心建置的「台灣生物多樣性網絡」，一路蒐羅過去到現在超過1700萬筆的生物分布資料，2000年至今覆蓋的陸域面積已上升到78％，成長近2倍。然而剩餘的20％陸域面積尚無任何生物資料，特生中心鼓勵民眾登山出遊不忘為台灣的野生動植物留下紀錄，讓國人更認識在台灣的美麗物種。

特生中心今(5)日舉辦「台灣的生物多樣性開放資料成長與空缺」記者會，過去20年至今，生物時空分布資料陸續被上傳至資料庫，逐漸地填補台灣陸域空間上的資料空缺，其中「台灣生物多樣性網絡(TBN，Taiwan Biodiversity Network)」網站透過生物資料覆蓋台灣陸域的分布圖，可以明顯看出整個台灣逐漸被生物資料覆蓋的過程。

特生中心主任楊嘉棟表示，就資料量而言，台灣是亞洲地區第二，輸給印度的近4000萬筆，從一開始只有道路網絡的區域有生物資料，逐漸的西半部平原農耕區域以及淺山區域也開始有資料紀錄，目前僅剩20％左右的陸域面積沒有任何生物資料，不過有道路且人可以輕易到達的區域僅剩下2％，民眾可以把這些道路可及的區域視為某種尚未探索的秘境，也許可以發現這些地點預料之外的生物。

楊嘉棟說，TBN的生物資料能有這樣的成長，與這幾年公民科學的蓬勃發展，還有持續推動開放資料以及農地生物保育有關，特生中心以及許多提供開放資料的政府機構、學術單位、民間組織功不可沒，可說是眾志成城。

特生中心助理研究員柯智仁指出，不同類群的生物資料有極大的紀錄數量差異，陸域脊椎動物如鳥類、哺乳類等就佔了整體資料71％，但比較不容易觀察與記錄的水域生物，如魚類與水棲昆蟲等僅佔整體資料的5％，期盼未來透過舉辦更多特定地區、特定生物類群的公民科學調查活動，鼓勵大家一同來為臺灣的野生動植物留下紀錄，每筆紀錄都有可能是未來科學研究、土地永續利用的最佳立基。

柯智仁說，民眾若想到這些地方回傳紀錄，可優先挑選較少資料的水域生物類群上傳，更可以幫缺少觀察的生物類群增加資料，畢竟人可活動的範圍也是工程潛在開發的區域，事先補足這些區域尚缺的生物資料，就可以降低工程開發踩雷的風險，減少重要的棲地被破壞。