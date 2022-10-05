國資圖設置「微型圖書館」，提供隨到隨借、全年全日無休服務。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

國資圖設置「微型圖書館」，提供隨到隨借、全年全日無休服務。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

疫情期間，無人化服務越來越夯！國資圖館長劉仲成今天表示，國資圖推出「微型圖書館」提供24小時借書服務，以透明展示窗設計，透過機器操作，達到借書全程零接觸，不但可容納多達400冊圖書，全年全日無休，民眾隨時都可借書，享受閱讀樂趣。

劉仲成表示，為提供更多元的服務，國資圖引進「微型圖書館」，自今年9月1日起啟用，提供24小時不間斷借書服務，民眾只要擁有國資圖借閱證，你想看書就到國資圖「微型圖書館」借，提供隨到隨借、全年全日無休服務。

設在國資圖總館側門的「微型圖書館」，設2台觸控螢幕，一台提供讀者借書使用，另一台則提供海報輪播及書籍瀏覽功能，讀者也可查詢及瀏覽功能查看架上的書籍以及內容簡介，值得一提的就是可提供24小時借書服務。

「微型圖書館」目前提供國資圖精選書籍超過千冊借閱，內容包含小說、大眾心理及社會寫實等各種類型的書籍，借期為14天，與圖書資料合併可借閱冊數為30冊，但不提供預約及在架調閱。