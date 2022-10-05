上月20日新北市三重警分局員警誤將無辜民眾當通緝犯，不僅痛打一頓還上銬，最後發現是烏龍。在立委嚴正關切下，警政署5日下午發出聲明，要求新北市警局嚴懲並道歉改進。事實上，案發當下第一時間新北警局已由三重分局副分局長公開向受傷民眾及社會大眾致歉，局長黃宗仁也在上月26日親自當面致歉慰問，黃宗仁今天說，會再找時間向當事人致意。

黃宗仁在9月26日在警政署督察室主任張榮興的陪同下，親自到場向受傷的黃姓男子致意、致歉及慰問，與黃相談一小時，已表達歉意並會積極關懷和絕對會秉公處理的立場。

黃宗仁今天嚴正表示，治安非常重要，警察非常辛苦，但「對就是對、錯就是錯」，警察有錯當然應該負責、更絕對應該要徹底清查，有疏失定追究責任，絕不護短。

他語重心長地說，警察局長是所有新北警同仁的大家長，理當應負最大責任，同仁有錯，他一定一同面對，「責任來，我就扛，絕不逃避，勇於面對。」