9日的「校際聯合舞展」也是文化藝術節的核心，由縣內11所學校及外縣市8所學校共同登上夢想的舞台，揮灑青春回憶。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年賽事方面，除了原有的街舞、街頭塗鴉、滑板、扯鈴等，新增花式籃球、饒舌、Beatbox、滑步車等項目。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年邁入第3屆的「2022 宜蘭國際街頭文化藝術節」，於10月8 至10日的宜蘭中興文化創意園區盛大登場，比賽獎金高達34萬元；9日的「校際聯合舞展」，讓學生盡情揮灑青春回憶的舞台；及國慶日晚上的「搖滾中興演唱會」，力邀Kimberley陳芳語、？te壞特等超強卡司嗨翻宜蘭。

宜縣府文化局表示，2020年首屆「宜蘭街頭文化藝術節」舉辦以來，提供青少年發揮創意與熱血的場域，獲得熱烈迴響，此活動已成為年輕人實現夢想的舞台，今年賽事規模升級、更加豐富多元，邀請國內外熱愛街頭文化者，共同創造新的里程碑，讓青年藝術創造力能在國際舞台上大放異彩。

文化局說明，今年賽事方面，除了原有的街舞、街頭塗鴉、滑板、扯鈴等，新增花式籃球、饒舌、Beatbox、滑步車等項目，還特別邀請荷蘭高知名度舞團「The Ruggeds Crew」擔任種子隊伍，及來自法國、荷蘭、甘比亞、韓國、日本、波蘭、馬來西亞等選手及評審，藉以提昇賽事精彩度與水準，總獎金高達34萬元。

此外，夜晚也安排節目， 9日的「校際聯合舞展」也是文化藝術節的核心，由縣內11所學校及外縣市8所學校共同登上夢想的舞台，揮灑青春回憶；另，10日國慶日晚上的「搖滾中興演唱會」，力邀Kimberley陳芳語、血肉果汁機、「？te壞特及台灣在地火熱團體「草屯囝仔」、「臭屁嬰仔」等嗨翻宜蘭，皆免費入場。

活動現場有超過50家夠街頭、具創意、有特色的店家，讓大家觀賞精彩賽事之餘，有得吃、有得逛、有得玩；國慶連假可前往中興文創園區看比賽、齊跳舞、逛市集，感受宜蘭的城市魅力。最新活動資訊請參考2022 宜蘭國際街頭文化藝術節粉絲專頁https://www.facebook.com/YilanStreetArtFestival 。