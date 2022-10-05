年底九合一選舉倒數不到2個月，「首都」是政黨兵家必爭之地，台北選戰白熱化，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（5）日就表示，他凌晨四點半、天都還沒亮，就到了「中央魚市場」了解攤商心聲，蔣萬安也承諾「如果我當市長，一定加速改建進度、提升中繼市場環境，讓所有的攤商安心賺大錢」。

蔣萬安今在臉書上表示，他在市場裡看到了白帶魚、赤鯮、鬼頭刀、白鯧、小章魚、馬頭魚等等幾十種新鮮漁貨，直呼「這是漁民的心血，也是攤商的生計來源」，他不捨漁民「雨鞋踏過一攤又一攤積水，市場改建持續延宕、停車位不足、衛生環境不佳、臨時拍賣地點離攤位太遠」。

蔣萬安承諾：「如果我當市長，一定加速改建進度、提升中繼市場環境，讓所有的攤商安心賺大錢」，同時感謝北市議員應曉薇、鍾小平、郭昭巖、吳志剛陪他了解民情，他更強調：「明年如果到市府服務，我要跟大家一起攜手，幫攤商們提供最好的環境！」