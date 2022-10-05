頭份市民陳鵬中參加義大利巨人之旅獲得總排名第79名，歷時106小時，創下台灣最快完賽紀錄。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣運動選手屢創佳績，陳鵬中參加義大利巨人之旅獲得總排名第79名，歷時106小時，創下台灣最快完賽紀錄，為苗栗、為台灣爭光；照南國中學生姚宥米參加2022世界腦麻競速跑步運動國際盃，榮獲3面金牌。縣長徐耀昌5日表揚各項賽事獲獎選手及教練，感謝他們為苗栗體育的付出與貢獻。

徐耀昌期勉選手們秉持「勝不驕、敗不餒」的運動精神，再接再厲，努力不懈的訓練，在每1次的比賽都能追求更好的表現，突破自我，續創佳績。並頒發獎勵金勉勵將代表台灣角逐滑輪溜冰世界錦標賽的興華高中國手溫晨宇、張宣霈全力以赴，為國爭光，榮耀苗栗。

苗縣17所國中、小學及高中的選手角逐全國田徑、滑輪溜冰、柔道、武術、足球、鐵人三項、現代五項、身障競速跑步等競賽，拿下11金24銀16銅，其中，大同高中及竹南國中在臺中盃全國中小學田徑賽拿下高中男子組110公尺及國中女子組100公尺跨欄冠軍並破大會紀錄。

照南國中姚宥米參加2022世界腦麻競速跑步運動國際盃榮獲14到16歲級60M、100M及200M三面金牌，憑藉正向陽光的人格特質，勇敢向前，為國家及家鄉爭光。

此外，頭份市民陳鵬中參加義大利巨人之旅獲得總排名第79名，歷時106小時，創下台灣最快完賽紀錄，巨人之旅為全球10大耐力賽之一，被譽為最艱辛的耐力競賽，爬升 24000 公尺、穿越 25 座山，限時在150小時完賽，嚴勵考驗運動員的生命意志及體能狀態。

接受表揚的績優選手，還有竹南國中蕭潔國中女子100公尺跨欄、大同高中楊文杰高中男子110公尺跨欄第1 名。全國體育署盃足球錦標賽：錦水象鼻聯隊第2名。僑育國小徐芯晨全國東原盃現代5項跑步射擊運動錦標賽國小女子高年級個人賽、團體賽第1名、宜蘭梅花湖全國鐵人3項錦標賽女子10歲組第3名。

以及第32屆會長盃全國溜冰錦標賽：大同國小：謝囷男國小男子5年級組200公尺計時賽、400公尺爭先賽、范嘉芯國小女子4年級組400公尺爭先賽第2名。文華國小：國小男子2年級組：陳宗侖400公尺爭先賽第2名、胡愷祐200公尺計時賽第3名，國小3年級組：黃映涵1000公尺爭先賽第2名、500十D公尺爭先賽第3名。

蓬萊國小：栢政宥：國小男子5年級組200公尺計時賽、400公尺爭先賽第3名、潘冠語：國小男子組4年級組400公尺爭先賽第3名。明仁國中：黃詩庭國中女子組前溜單足S形第3名。苗栗國中：徐健恩國中男子組前溜雙足S形第2名。建功國小：何怡蓁國小女子2年級組200公尺計時賽、400公尺爭先賽第2名，風承希：國小女子3年級組400公尺爭先賽第3名。

全國中等學校武術錦標賽，則有縣立苑高：洪于涵高中女子組南刀第3套第2名，福興武術國中小：鄧昊國中男子組南棍第3名。全國武術聯賽：福興武術國中小 杜冠毅國中男子組42式太極拳、呂倢昕國中女子組南棍、黃俊凱國中男子組南刀第2名，縣立苑高：洪于涵高中女子組南棍第1名、朱彥倫高中男子組棍術、鄭郁庭高中女子組長拳第2名、林雅玄高中女子組北拳第3名。

全國柔道錦標賽：縣立苑高：高中女生組第5級賴宇宣冠軍、陳恩汝亞軍，張廷彰高中男生組第1級亞軍、陳筱臻高中女生組第6級亞軍、黃柏翰高中男生組第2級、毛俊顥高中男生組第6級、張紘翊國中男生組第9級季軍。

山腳國小：黃宥升國小男生中年級組第8級亞軍 、胡睿宸國小男生中年級組第7級季軍。致民國中：黃晟閔國中男子組第10級冠軍 、呂家樂國中男生組第5級亞軍、黃俊瑋、柯鋒序國中男子生組第2級季軍。

梅園國小：田子謙國小男生高年級組第5級冠軍、缶鼐．卡瓦斯國小男生高年級組第5級、瓦旦‧卡瓦斯國小男生高年級組第6級、陳以霏國小女生高年組第2級、鍾啟佑國小男生中牛級組第1級亞軍、鍾哲恩國小男生高年級組第6級季軍。