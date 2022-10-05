膽固醇若是過高，容易增加高血壓、糖尿病、心血管病變等罹患率，因此飲食方面要特別注意。營養師彭逸珊提到，民眾如果有高膽固醇的問題，可以透過高纖飲食、使用好油、避免反式脂肪、降低膽固醇攝取、維持良好體態及補充保健食品6個方法降低膽固醇。

營養師彭逸珊在臉書粉專指出，膽固醇有80%為內生性，由身體自行生產，另外的20%受飲食影響，膽固醇對於身體而言，也是很重要的營養，是合成膽鹽、維生素D及賀爾蒙的必要成分，因此健康族群在平時飲食上，無須特別限制每日膽固醇的攝取量。

不過若出現膽固醇偏高狀況時，可以透過飲食改善，選擇「高纖飲食」，三餐多吃蔬菜，以深綠色葉菜、菇類為主，瓜類為輔，而主食則吃燕麥片、糙米、五穀飯取代精製白米、麵條、麵包；「避免反式脂肪」，最常見的就是油條、燒餅、三明治內的奶油、各式油炸物、麵包與蛋黃酥等。

還要「降低膽固醇攝取量」，少吃三層肉、動物皮或內臟類，例如腰子、豬肝、大腸等；烹調食物時多使用「好油脂」，例如橄欖油、苦茶油、芥花油或酪梨油，能夠平衡膽固醇，除了改善飲食，平時要「維持良好體態」，規律運動能維持新陳代謝；若認為飲食上還不夠，也可攝取「保健食品」，例如魚油、紅麴、納豆、植物固醇等，但要先與專業人員討論。