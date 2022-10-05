台東縣桃源國中樹屋今啟用，並舉辦校際交流活動。（蔡旻妤攝）

台東縣桃源國中樹屋今啟用，並舉辦校際交流活動。台東縣長饒慶鈴（中）到場鼓勵學生。（蔡旻妤攝）

台東縣桃源國中樹屋今啟用，並舉辦校際交流活動。台東縣長饒慶鈴到場鼓勵學生。（蔡旻妤攝）

台東縣桃源國中樹屋今啟用，並舉辦校際交流活動。（蔡旻妤攝）

台東縣桃源國中樹屋今啟用，並舉辦校際交流活動。（蔡旻妤攝）

台東縣桃源國中樹屋今啟用，並舉辦校際交流活動。（蔡旻妤攝）

台東縣桃源國中打造全縣唯一樹屋「小桃子的打蘆汗」（打蘆汗為布農語的工寮），獨特外觀如裝置藝術，讓社團學生學習民宿經營管理。台東縣長饒慶鈴5日到場鼓勵學生，也讚嘆學生的成品，她說，期盼透過社團讓孩子能夠樂於學習、適性發展，培育台東未來的人才。

桃源國中的學生說，在這裡可以練習鋪床、整理床單，學習如何打造布農文化特色的樹屋。環顧樹屋內部各種裝飾，小米、搗米的臼、織布，也都是傳統布農族的日常文物代表。

樹屋擺設縱谷區各校創業社團提供民宿所需用品，池上國中的精油、手工皂，初鹿國中的手工銅製餐具，新港國中的咖啡包，海端的織布等學生創業社團的成果。

桃源國中以樹屋為中心，周邊規畫多元的文化體驗活動，如柴燒Pizza及麵包、傳統射箭、串珠手環以及布農族的打陀螺，都是民宿主人為來訪賓客所精心打造的體驗活動。

教育處長林政宏指出，台東縣辦理的創業社團是全國首創，目的是培養學生創新精神與創意思維，教育就是創新經營、面對問題、找到更好的解決方法。我們不應該用過去的思維去教育現在的孩子，面對未來的挑戰更需要的是創新的教育課程與教育願景，讓我們為20年後的台東，培育更具有競爭力的未來人才而繼續努力。

饒慶鈴提到，台東縣自2020年辦理「一技在身-創業教育計畫」至今已第3年，統計至今年9月開學，全縣22個職業探索社團，累計349名學生參與，當中20名學生取得烘焙、金銀珠寶品加工、電腦軟體應用等丙級技術士證照，希望透過創業教育社團的課程，持續改變創新台東的技藝教育，讓孩子能夠培養所長、多元發展。