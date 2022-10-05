立法委員游毓蘭昨在臉書PO出警大回文，證實新北市長侯友宜博士報考資格合乎規定。民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人何博文今就論文爭議三問侯友宜，包括「侯友宜學士直攻博士需提出相當碩士論文的著作在哪裡？」、「侯友宜博論所使用的刑事鑑定書、偵訊筆錄等卷宗如何申請取得？」、「侯友宜如何申請由監所集中受刑人進行博論的問卷填答？」何博文指出，至今侯友宜都沒有正面回答外界質疑，回答跳針，若問心無愧，應坦然面對、清楚說明。

何博文表示，侯友宜直接由學士跳博士，那相當於碩士論文的著作是什麼？若能由學士直接跳博士，那顯然這中間相當於碩士論文的著作一定是非常精彩，「我們都拭目以待！」何博文直言，「書名是什麼？內容是什麼？為什麼不敢讓大家知道？」這個問題已問侯市長好幾天了，為何侯市長遲遲不敢回答？

何博文也質疑，侯友宜的博士論文是他個人的博士論文研究、不是國家的研究，但為何一個個人的博士論文，可以動用檢察署、相關司法機關、相關警察單位提供性侵殺人犯的偵訊筆錄，甚至包括刑事鑑定書、相關物證資料以及 40 多位性侵殺人犯的相關卷宗竟可以完整提供，「這些資料竟然可以由一個博士生取得？」

何博文指出，侯友宜是透過什麼樣的管道、如何申請？向哪些機關單位申請？這些機關單位又是根據怎麼樣的法條可以允許侯友宜這樣做？「我想國內很多碩博士生一定都很好奇，哇！我們到底該如何申請？」

何博文說，對於相關的問題，侯市長面對外界質疑都說可受公評、歡迎檢視，但面對疑問卻總是只有跳針、從未明確回應，呼籲侯市長應該講清楚、說明白。