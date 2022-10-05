央行下午發新聞稿重申，今(2022年)年9月28日台股下跌與央行總裁楊金龍於立法院之答詢內容無關。

央行說明如下:

一、有關部分媒體報導，本年9月27日本行總裁於立法院總質詢時，與立法委員詢答中談及外匯管制，致9月28日台股大跌乙節，查與事實不符。本行已於9月28日發布新聞稿「關於媒體報導本行將採外匯管制之說明」，並於9月29日立法院財政委員會央行業務報告對相關議題予以澄清。

二、鑑於仍有少數媒體繼續引用錯誤資訊，認為9月28日台股下跌與前述本行總裁於立法院總質詢之詢答內容有關。為避免外界以訛傳訛，本行特補充說明如下：

(一)9月28日並非僅有台股下跌，事實上，亞洲股市均呈下跌走勢，其中香港恆生指數下跌3.4%，跌幅最大；台灣股市跌2.6%與南韓股市跌2.5%相近。

(二)當日亞股下跌，或反映：1.美國Fed傾向加速緊縮貨幣政策，不利風險性資產；2.俄烏戰爭地緣政治風險上升；3.蘋果公司下修主力產品iPhone之產量規劃 。

(三)台灣股市於當(9/28)日開盤後，9點10分前呈現上揚，後受到前述3項因素及香港恆生指數開盤跳空下跌0.9%之拖累走跌，中午過後台股指數跌幅擴大。

(四)至於新加坡、日本及南韓股市開盤後均呈現盤整，隨後亦受前述3項因素及港股開盤跳空下跌0.9%之影響而下跌。

(五)另當日因中午12時左右人民幣對美元盤中貶破7.2關卡，致香港恆生指數及中國上證指數跌幅擴大。