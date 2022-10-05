新北市一名人夫出軌，小三高調在臉書曬出2人的合照，稱自己「覺得被愛」、「謝謝哥的疼愛」等語，讓元配深感不舒服，承受巨大身心壓力，需透過專業醫生才能緩解焦慮與失眠症狀，元配認為小三已經侵害她的配偶權，故依法求償50萬元。新北地院審結，判小三要賠10萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，於2017年間與丈夫結婚，今年間離婚，但婚姻存續期間，王姓女子明知她丈夫已婚，仍執意交往，並在個人臉書張貼男方贈送的禮物照片，表示覺得自己被愛，內文則寫下，「天天都是情人情！！謝謝哥的疼愛」等語，也以「老公」稱呼男方，顯然2人的互動已經逾越一般朋友正常交往分際。

元配控訴，她得知丈夫與王女出軌後，承受極大心理壓力，出現焦慮與睡眠障礙的症狀，不僅為此與丈夫離婚，還須尋求專業醫生的協助，痛苦程度非一般人所能想像，故依法向小三求償50萬元撫慰金。

對此，王女稱，她於2019年間於朋友聚會場合認識男方，當時男方猛烈追求她，而她也對男方產生好感進而交往，唯獨交往期間她並不知情男方已婚，自從知悉男方已婚後，即拒絕再與男方發生性行為。

新北地院審理時，男方出庭證稱，王女知情他已婚，且他於交往初期就口頭告知對方，最終法官不採信王女說詞，認定王女與男方的行為的確侵害元配的配偶權，判王女要賠償元配10萬元為適當。可上訴。