據TrendForce最新的面板價格報告指出，電視面板價格在經過連續五季下滑後，預計十月將有望出現止跌，甚至部分尺寸有機會調漲。而IT面板無論是筆電面板以及液晶監視器面板的價格跌幅也都陸續開始出現收斂的跡象，整體大尺寸面板價格正朝落底止跌方向發展。

TrendForce指出，伴隨著面板廠積極的執行減產計畫，電視庫存也在經歷過一段時間的調整後，壓力逐漸減緩。在此同時，年底促銷旺季的到來，也稍稍刺激了需求的增強，特別是中國品牌對雙十一促銷仍寄予厚望，陸續開始增加備貨動能。在嚴控稼動率以及需求稍轉強的條件下，已接近材料成本底線的電視面板價格將有望在十月出現止跌態勢，預期75吋（含）以下的面板價格將可望全面止跌。其中32吋需求轉強的力道最為明顯，預計有望調漲1美元。至於其他尺寸，目前了解面板廠十月給出的PO（Purchase Order）報價都全線上調3~5美元不等，因目前正逢中國十一假期，待假期後，預期面板廠與品牌廠仍會有一番角力，在價格止跌的基礎上，實際能否調漲價格仍需視品牌廠在不同尺寸上的需求強度而定。

TrendForce觀察，監視器（Monitor）面板目前需求偏弱，品牌客戶拉貨動能疲軟，但面板廠執行減產已發揮效果，議價空間逐漸縮小，目前面板價格跌幅已逐漸收斂，21.5吋（含）以下的小尺寸TN面板因供給減少，預計十月將有望止跌，至於主流尺寸如23.8、27吋等，預計跌幅將在1.5美元以內；筆電面板目前需求也處於疲弱態勢，客戶依然需要面對偏高的庫存問題，對面板拉貨意願不高。面板廠也透過減產計畫的執行，試圖讓面板價格跌勢趨緩。目前預計十月面板價格的跌勢將持續收斂，十月面板價格的跌勢將持續收斂，14吋及15.6吋HD TN面板預計將跌0.2~0.3美元，由9月跌幅1.8％收斂至0.7％；14吋及15.6吋FHD IPS面板預計跌1~1.2美元，由9月跌幅3.4％收斂至2.4％

相較過去電視面板透過需求大幅增強來帶動供需反轉，價格上揚的情況，此波電視面板價格的止跌上漲是透過面板廠積極的調控稼動率以及伴隨需求動能稍稍增強來達成，止跌漲價的基礎相對較薄弱。因此如要延續價格有所支撐甚至上漲的力道，邁向較為健康的供需狀態，除了面板廠必須要持續在電視產線的稼動率作嚴格且謹慎的控制外，也需觀察是否接下來的中國節慶銷售的結果優於預期，讓備貨動能得以延續，進而讓電視面板完全脫離低迷的市況奠定堅實的基礎。

IT面板價格也跟隨著減產效應，在跌價幅度上逐漸開始出現收斂。TrendForce認為，由於未來可供應IT面板的產能仍在擴大中，因此在需求仍處於弱勢下，不易見到主流面板價格完全止跌。甚至中國面板廠的新產能在2023年起逐漸釋放下，產品經過品牌客戶的驗證後，將加劇IT面板的市場價格競爭，因此下行的潛在壓力依然存在。