美國聯準會（Fed）升息抗通膨的決心堅定，經濟衰退隱憂不散造成股市動盪，隨著數據顯示通膨逐漸降溫，財經名嘴克萊默（Jim Cramer）認為，Fed可能開始採溫和的步調緩步升息，因為芝加哥採購經理人指數（PMI）降至2020以來新低，就業市場也出現緩和，顯見經濟正在降溫。

CNBC當家主持人克萊默周二（4日）表示，這般猛烈的通膨可能並不如鷹派所想的有害，這代表Fed未來可能降低升息幅度。

克萊默解釋，觀察近期經濟數據，9月芝加哥PMI降至2020年以來新低，全美8月勞動市場較前值減少110萬個職缺，同創2020年以來低點，均顯示經濟出現降溫。

周二美國公布8月職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）最新報告後，美股延續前一交易日的漲勢開高走高，標普500指數創下2020年3月以來連續兩個交易日最大漲幅。

澳洲升息幅度小於外界預期，周二10年期美債殖利率、美元雙雙回落。克萊默表示，「美元轉弱可能有助消彌美國國內的疲弱，減緩潛在的衰退衝擊，並有助於出口商的收入」。