金曲歌后魏如萱（娃娃）2018年與演員隆宸翰結婚，未料今（5日）傳出夫妻情已逝；對此，魏如萱經紀人發聲明證實4年婚姻結束，兩人已和平分開。魏如萱親妹魏如昀上月底剛新婚，她透過經紀人力挺魏如萱，「做姐姐永遠的後盾。」

魏如昀9月接受髮型師男友Jimmy的求婚，並在9月30日登記，當時感性地表示：「謝謝你，讓我真正體會到可以在自己所愛的人面前做最真實的自己，釋放自己最真實的情感，並且全然被接受被擁抱，那樣的幸福原來長這樣。」

事隔6天，魏如萱和隆宸翰證實辦妥離婚手續，終結4年夫妻情；面對姐姐的婚變，根據《ETtoday星光雲》報導，魏如昀透過經紀人表示，一切尊重姐姐的決定，「會在一旁做好家人的角色，好好陪伴姐姐的，做姐姐永遠的後盾。」

魏如萱今（5日）透過經紀人發出離婚聲明，證實與隆宸翰結束4年婚，為了避免對雙方和其家人造成不必要的傷害，不再針對此事另做回應。

據悉，隆宸翰已從台北市大安區搬到萬華區，目前獨居，即便在昔日共同居住的地方碰到前妻，都沒有什麼交集。