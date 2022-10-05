PEAKFREAK 防水健走鞋，4980元。（Columbia提供）

綠色防水透氣可打包衝鋒衣。（The North Face提供）

來到秋高氣爽的10月，不少人趁著涼涼的天氣登山露營。曾是模範棒棒堂成員戴家昀ELMO，因主持外景節目時常需要上山下海，對於裝備挑選相當講究，5日出席戶外品牌Columbia活動時提到：「下雨天走路最怕突然踉蹌，或是滿身汗，結果衣服無法吸溼排汗，讓上衣變重加深登山難度，也可能有失溫危險。」他因此推薦洋蔥式穿搭，更讚品牌秋冬新品兼顧機能與時尚，化身潮男也不怕行動卡卡。

Columbia觀察，防水透氣衣競爭激烈，決定從優化小細節著手，好比「超防潑長袖襯衫」可隨氣溫變化捲起成短袖，加上抗油汙力強，露營野炊不怕調味料沾上身影響美感，流汗分泌的油脂也不再頑固殘留服裝上，間接帶動銷量成長2倍以上；另主打「PEAKFREAK防水健走鞋」，號稱有如蝸牛黏液般的高效抓地力，在乾燥或濕滑地形都能穩定行走，超輕量中底減少步伐壓力，全防水透氣科技訴求全天候都乾爽。正逢品牌週年慶，新品全面85折，滿5000現抵500元。

The North Face則強打「防水透氣可收納風帽衝鋒衣」，防水、排溼又耐磨，拉鍊內置一層擋風片，內裡還有可拆卸保暖內層，登高山不怕冷風入侵，13日前新品享滿2件打9折優惠。