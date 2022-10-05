苗栗縣長徐耀昌日前公開為無黨參選苗栗縣長的苗栗議長鍾東錦輔選站台，國民黨苗栗縣黨部5日決議建議黨中央撤銷徐耀昌黨籍，徐耀昌對此回應，他沒意見，黨部或黨中央要怎麼做他也無所謂。

徐耀昌稍早接受本報記者電訪，對於國民黨處分，他回應，自己完全沒意見，黨部或黨中央想怎麼做、就怎麼做，他都無所謂。

徐耀昌也稱「衝著前縣長劉政鴻也沒關係」，徐說，劉政鴻之前在他2018年選縣長的時候，公然跑去幫綠營對手站台都沒事，他也怒批劉政鴻現在根本沒資格擔任國民黨苗栗縣黨部主委一職。