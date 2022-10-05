苗栗縣長徐耀昌日前公開為無黨參選苗栗縣長的苗栗議長鍾東錦輔選站台，國民黨苗栗縣黨部5日決議建議黨中央撤銷徐耀昌黨籍，徐耀昌對此回應，他沒意見，黨部或黨中央要怎麼做他也無所謂。
徐耀昌稍早接受本報記者電訪，對於國民黨處分，他回應，自己完全沒意見，黨部或黨中央想怎麼做、就怎麼做，他都無所謂。
徐耀昌也稱「衝著前縣長劉政鴻也沒關係」，徐說，劉政鴻之前在他2018年選縣長的時候，公然跑去幫綠營對手站台都沒事，他也怒批劉政鴻現在根本沒資格擔任國民黨苗栗縣黨部主委一職。
苗栗縣長徐耀昌日前公開為無黨參選苗栗縣長的苗栗議長鍾東錦輔選站台，國民黨苗栗縣黨部5日決議建議黨中央撤銷徐耀昌黨籍，徐耀昌對此回應，他沒意見，黨部或黨中央要怎麼做他也無所謂。
徐耀昌稍早接受本報記者電訪，對於國民黨處分，他回應，自己完全沒意見，黨部或黨中央想怎麼做、就怎麼做，他都無所謂。
徐耀昌也稱「衝著前縣長劉政鴻也沒關係」，徐說，劉政鴻之前在他2018年選縣長的時候，公然跑去幫綠營對手站台都沒事，他也怒批劉政鴻現在根本沒資格擔任國民黨苗栗縣黨部主委一職。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。