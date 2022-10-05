高雄輕軌5日下午5時起C20至C24試營運通車，有著「龍貓隧道」之稱的美術館站最受矚目。（洪靖宜攝）

高雄市長陳其邁。（洪靖宜攝）

高雄輕軌台鐵美術館站C20至愛河之心站C24於今日下午試營運通車，其中更以有著「龍貓隧道」之稱的美術館站最受矚目，高雄市長陳其邁下午也親自到場體驗搭乘。他提到，自他上任後就針對輕軌提出9個配套方案，遇到問題時就直球對決，就是現在高雄市府的態度，希望過去爭議能放下，繼續向前走讓輕軌順利成圓。

高雄輕軌C20至C24路段5日下午5時正式進入試營運，下午3時先舉行試營運啟航活動，彩繪列車駛進龍貓隧道，不少民眾跟著搶拍。通車後的營運路線共17.1公里，服務範圍可由現行26站增為31站，將串聯台鐵美術館、美術館、聯合醫院、凹子底捷運站。

對於近期藍綠為輕軌議題你來我往，高雄市長陳其邁提到，這次5個車站串連捷運輕軌，自他上任後提出9個配套方案，包含龍貓隧道將輕軌的路線北移，再加上經過中華路的單軌雙向的通道，以及車站的原來平行車站，就會造成路口阻塞，改為縱列的車上設計，大幅度地來降低對於交通的衝擊，最後經過多次動態模擬試算，就立刻恢復興建。

陳其邁說，花了一年多時間就完工，要感謝捷運同仁努力，他提及：「我想這也是我們高雄市政府的態度，重大建設碰到問題的時候，不要迴避問題，就直球對決，那拿出方法說服民眾求取最大的共識，那這樣才能夠讓一項項的交通建設往前走，遇到問題就蹉跎，放在那不解決，又沒有下決定，很多重大建設都沒有辦法繼續往前走，不管是輕軌，或者一些重要的建設都是如此。」

為何輕軌成圓如此重要？陳其邁說：「這是交通平權及綠色交通重要的一段路，沿線有聯合醫院含有美術館，沒有成圓有些人因行動不方便，就無法到美術館等地，交通平權也涉及文化和生活平權，要克服困難。」

「我想今天應該最開心的是捷運局同仁！」，陳其邁說，捷運局同仁一步一腳印終於可以將他們長期推動輕軌成圓的夢想往前進一步，他最後表示：「我想這些工程能夠完工，過去的爭議，就把它放在旁邊，往前走，讓輕軌順利成圓。」