2022年諾貝爾化學獎出爐，由美國化學家貝爾托西(Carolyn R. Bertozzi)、夏普萊斯(K. Barry Sharpless)以及丹麥化學家梅爾達爾(Morten P. Meldal)3人共享殊榮，研發點擊化學和生物正交性化學(bioorthogonal chemistry)，對於藥物開發有重要貢獻。

今天揭曉的諾貝爾化學獎將於台灣時間17時45分公佈。

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夏普萊斯2001年發明「點擊化學」（Click chemistry）的合成概念，將其提升到另一個維度，主旨是通過小單元的拼接，來快速可靠地完成形形色色分子的化學合成；；至於生物正交化學，是一種在細胞內部的廣泛化學反應，為化學蛋白質組學，和體內藥物傳遞，開闢了新的研究。這項創新技術，已被廣泛商業化用於醫學治療和疾病病研。這個新學科以及名稱是由卡洛琳貝爾托西所創造 。

其中，這位美國化學家夏普萊斯(K. Barry Sharpless)成為第五位獲得兩項諾貝爾獎的人。過去他分別於2001年和2022年獲得化學獎。

(不斷更新)

據美國化學會發行的一份周刊《化學化工新聞》(C&EN)提到，與往年一樣，學界好奇誰將接到來自瑞典的電話，多數專家認為COVID-19大流行病將是獲獎關鍵，尤以匈牙利裔美籍女科學家卡麗可（Katalin Kariko）與美國科學家魏斯曼（Drew Weissman）致力於新冠疫苗中mRNA技術研究，有望奪得醫學或化學獎；不過醫學獎已於3日公佈，由瑞典遺傳學權威專家帕博（Svante Paabo）獨得。

出生於嘉義的翁啟惠是土生土長的台灣人，現任中央研究院院士，因為在醣科學研究的重大貢獻，2014、2015年陸續奪得「沃爾夫化學獎」和「英國皇家化學會」羅賓遜獎。2021年，更獲頒「威爾許化學獎」肯定，歷史上部分得主在拿下威爾許獎後不久，也獲得了諾貝爾獎，翁啟惠可以說是勝券在握。

另外，俗稱「諾貝爾風向球」的分析公司科睿唯安（Clarivate）同樣做出預測，以下皆為熱門人選，包括美籍華裔女鮑哲南（Zhenan Bao），研發類皮膚穿戴電子設備聞名；美國化學家諾塞拉(Daniel Nocera)，製作出「人工樹葉」並透過光合作用生產其他化學物質；美國微生物學家巴斯勒（Bonnie L. Bassler）與格林伯格(E. Peter Greenberg)，共同提出細菌間的化學通訊(ChemComm)。