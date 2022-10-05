林冠年涉酒駕指警方未有SOP 新埔分局強調符合程序 （新埔分局提供）

涉嫌酒駕被民眾黨開除黨籍和取消竹北市長政黨推薦的林冠年，5日說明他是使用含有酒精的漱口水，是疲勞駕駛，沒有酒駕，並認員警處理沒有SOP，新埔分局回應此件酒後駕車肇事案，員警處理符合取締酒後駕車作業程序，全案已進入司法程序，全力配合地檢署偵辦。

處理林冠年涉嫌酒駕案的是新埔分局寶石派出所，林冠年指曾該所曾發生新埔分局長關說酒駕致死案件，他對基層員警認真負責深表認同，也謝謝員警在事發當下關心他的身體狀況，但他必須譴責幕後有其他勢力施壓，造成個資洩漏。

林冠年稱他是使用含有酒精的漱口水，員警並未提供《呼氣酒精濃度檢測暨拒測效果確認單》，也未告知應注意事項，次日到寶石派出所做筆錄，警方才拿出確認單要求補簽，處理沒有標準的SOP。

新埔分局副分局長陳伍龍回應說明，關於林姓參選人涉嫌酒後駕車肇事案、員警處理符合取締酒後駕車作業程序，全案已經函送新竹地檢署偵辦中，該案已經進入司法程序，分局全力配合地檢署偵辦。

新埔分局指出，8月30日凌晨4點30分，寶石派出所接獲報案文華路36號發生交通事故，經警方與消防分隊到場處理，現場為林姓參選人駕駛轎車於文華路竹北往新埔方向行駛，不慎撞擊停放路邊2部轎車。

警方到達現場林男表示胸悶暈眩，先送至東元醫院檢查，經實施酒測，酒測值0.29毫克已達違反公共危險罪，全案依公共危險罪罪嫌函送地檢偵辦。據了解，警方處理此件酒駕案，已把當時密錄器等物證，提送檢方調查。

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