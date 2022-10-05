「辛香奶茶專門－茶裡不然」慶開幕，10月每周一12點至14點限時全品項買一送一。（茶裡不然提供）

炎亞綸看好手搖飲商機，親自研發手搖品牌鍋煮奶茶。（茶明載波提供）

煮茶葉時混搭鮮乳的「鍋煮奶茶」，由於奶香茶香更緊密，口感也較香濃，深受消費者喜愛。手搖飲新品牌「辛香奶茶專門－茶裡不然」，10月進駐大安一級戰區，除鍋煮奶茶飄香，更加入包含肉桂、胡椒等辛香料顛覆大眾味蕾，誓言「要開店就要玩最大挑戰！」

品牌辛香特色商品目前占菜單1／6，客群鎖定上班族，主推的「別有用辛」系列中含２款鍋煮奶茶，特選台灣在地的炭焙茶品為底，炭火香氣馥郁，溫潤茶香即便搭辛香料也不怕黯淡，其中「火辛人」以單品手焙紅玉18號作基底，與乾薑、胡椒等調製，喝起來辛辣香醇，身體一瞬間就暖了起來；怕辣者則可選「木辛人」，以炭焙烏龍為基底，搭肉桂香絲毫不突兀。15日前「別有用辛」系列任２杯贈「辛茶道」、學生穿制服或出示學生證，中杯免費升大杯；另歡慶開幕，10月每周一12點至14點限時全品項買一送一。業者坦言已有不少人搶著加盟，最快明年農曆新年後展店。

經營副業頗有成就的男星炎亞綸，自創手搖品牌「茶明載波」，發現最不受疫情影響的就是手搖茶店，營業額穩紮穩打在7位數字，去年也跟進推鍋煮奶茶，其中「絨韻奶酪鍋煮」訴求茶香濃郁不失奶味，法式奶酪添加其中更顯口感滑順。