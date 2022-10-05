致伸(4915)今日公告九月份合併營收為新台幣75.3億元，較2021年同期的63.1億元年增19.3%，較2022八月份的74.3億元月增1.4%。致伸科技2022年第三季度合併營收為新台幣223.4億元，較去年同期的176.7億元，年增26.4%，季增10.1%。致伸科技2022年前九個月累計合併營收為新台幣605.2億元，較去年同期的512.8億元年增18.0%。

儘管當前PC市場需求呈現雙位數年減而放緩，致伸仍受惠產品持續優化，多角化與新事業持續增加挹注，致伸科技九月份合併營收繼續保持強勁的年成長率。第二季度資訊產品佔致伸總收入的49%，其次是智慧生活產品(30%)和汽車/工業互聯網(AIoT)等相關產品(21%)。與去年相比，汽車/工業互聯網 (AIoT) 等相關新產品的比重持續增加，權重從2021年第二季度的14% 和2021年第四季度的16% 增加到2022年第二季度的 21% 和2022年第三季度的25%。

九月份以視覺影像而言，汽車電子(car ADAS)與B2B相機方面持續維持高成長，也帶動整體九月份的合併營收。商用設備如印表機因後疫情，需求回復強勁，而新產品也在下半年開始有較顯著的貢獻。專業聲學產品續強，消費聲學產品和智慧聲學產品隨著零組件缺料漸漸紓解，再加上下半年為智慧音箱以及消費音響的需求旺季，而呈現強勁的年成長率。整體第三季營收隨著旺季走高，因產品組合優化獲利，毛利提升，獲利有望續創佳績。預期2022年因產品組合優化，獲利率提高，全年獲利年增率將有望高於營收年增率。