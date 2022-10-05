代銷產業龍頭海悅(2348)9月合併營收新台幣3.57億元，年減11.98％；第3季合併營收11.16億元、前3季合併營收34.43億元，年增1.55％、0.51％。

海悅去年第4季合併營收因認列子公司-微笑海悅交屋收入約11.06億元墊高基期，再加上規劃台中-達麗創世紀開發投資案建案交屋收入，因缺工缺料問題，將延至明年第1季啟動交屋。海悅指出，自第四季起，將逐步放大新開建案銷售業績的挹注，加上已經完銷的部分建案，將可向業主申請代銷佣金，以及中南部房市仍有剛性需求高度支撐，公司預期第4季代銷業務仍將持穩，並有機會是今年表現最好的一季。

此外，海悅子公司10月將公開預售自建案，推出《世界南科》開發案，因台南科學園區隨著南科三期計畫通過，產業發展持續帶動就業機會，房市發展在交通、人口與生活機能等條件充沛下，公司預期買氣需求可望延續。