靶材大廠光洋科(1785)去年底爆發經營權之爭，雖然雙方最終和解落幕，但對於台鋼集團當時遭抹黑為禿鷹，光洋科前董事長馬堅勇今（5）日公開對台鋼集團和會長謝裕民表達歉意。對此，台鋼董事長王炯棻表示：「這是遲來的正義，總算還台鋼一個公道。」

台鋼集團原為光洋科最大股東，去年中因看好靶材前景而在股市加碼持股，未料引發時任董事長馬堅勇擔憂，特地詢問台鋼集團會長謝裕民對董監改選席次安排。由於謝裕民未正面回覆，馬堅永轉而爭取第二大股東森鉅支持，雙方爆發經營權之爭。

光洋科公司派與台鋼派當時戰火猛烈，除一度鬧出董事長雙包，兩派獨董亦規畫各自召開股東臨時會。台鋼集團因而被抹黑成禿鷹，光洋科亦遭質疑公司治理問題多，一度出現財報無法簽核窘境，重創雙方形象。

謝裕民過去兩度協助馬堅勇力保經營權，因此事件遭抹黑成禿鷹而感到無限委屈、甚至心死。對此，台鋼集團3月全數出清光洋科持股，將獲利投資中職第六隊。而馬堅永日前請辭技術長及榮譽董事長頭銜，正式退出經營層，雙方不到1年全面退出光洋科。

據了解，雙方在智財法院的官司兩度開庭，法官建議馬堅勇和光洋科必須道歉，過去若有激烈語言造成誤會，既已和解就要放下。對此，馬堅勇今年中秋節後特地登門向謝裕民道歉。謝裕民回應個人可理解，但光洋科事件的確對台鋼造成很大傷害，馬堅勇只能再三表達歉意。

馬堅勇回顧過去一年，表示當時因為誤解台鋼，才引發此次經營權大戰，造成台鋼、光洋科和資本市場的多敗俱傷。「如果能再來一次，我應該會鼓起勇氣，和謝會長（謝裕民）再有一次關鍵對話。」

對此，王炯棻表示，因光洋科之爭造成部分人士對台鋼集團的汙衊和汙名化，藉由此次馬堅勇澄清還原整個過程，終於還台鋼一個公道。也希望對台鋼曾經產生誤解的主管機關、民意代表和股東們，能藉此理解台鋼一直以來謹遵主管機關的要求，在守法守規上的努力。