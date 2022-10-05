患有罕見疾病的林同學，5日也坐著電動輪椅隨班一起參與活動，讓林同學能拿起戰鬥步槍，體會國軍保家衛國的使命。（高市教育局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市福誠高中為了提升學生國防意識，展開為期二個月國防教育周，搶先登場的「海軍陸戰隊週」從3日至7日，由海軍陸戰隊99旅帶領學生體驗突擊吊橋、射擊與兩棲戰鬥橡皮艇搶灘與兩棲蛙人天堂路，讓學生們可以親身體驗身為海陸戰隊的刺激感，並明白國防的重要性。

福誠高中致力全民國防教育與國防培育班推展，在校長夏日新的帶領下，由教官室與國防部南部地區人才招募中心共同規畫為期2個月的全民國防教育周活動，安排海軍陸戰隊到校宣導教學，吸引全校師生2600多人熱烈響應。

由海軍陸戰隊99旅、兩棲偵搜大隊國軍，帶著學生親自操作繩結綁紮、突擊吊橋、模擬射擊等學習體驗，現場也親自分享天堂路訓練過程，讓師生打從心底敬佩國軍，明白全民國防對於整體國家安全的重要性。

現場患有罕見疾病的林同學，5日也坐著電動輪椅隨班一起參與活動，從小因身體多重障礙無法站立行走，海陸弟兄們連同輪椅扛起林生上階梯，讓林同學能拿起戰鬥步槍，體會國軍保家衛國的使命，雖然拿起步槍動作顯得吃力，但他仍覺得相當有趣。

夏日新表示自己父親是陸戰隊員，永遠忠誠是陸戰隊的隊訓，同時也是家訓，對於海軍陸戰隊有著一份難以割捨的情感，看到學校師長能熱烈參與了解國防的重要，更敬佩國軍的努力與付出，也明白能夠在這塊土地上安居樂業，必須仰賴國軍的保護，以及全體國人堅守本分才有今天的成果。