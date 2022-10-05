國民黨桃園市長候選人張善政5日前往蘆竹區源鮮智慧農場參觀，針對休閒農業公布第2波觀光政見。（張善政競總提供／陳夢茹桃園傳真）

國民黨桃園市長候選人張善政5日前往蘆竹區源鮮智慧農場參觀，針對休閒農業公布第2波觀光政見，包含推動桃園市「魅力農遊亮點」旅程、桃園休閒農場人潮與產銷倍增計畫以及打造低碳旅程最後1哩路。張善政說，未來將導入GSTC（全球制定永續旅遊準則）認證方式，徵選國內有發展潛力的休閒農場，透過國際化顧問團隊輔導，讓桃園休閒農業旅遊永續發展。

張善政表示，自己在4年前便曾到源鮮智慧農場看水耕蔬菜，4年後再度造訪仍對其透過不同光譜的LED燈控制日照，進而打破蔬菜種植限制的精緻農業感到印象深刻，盼藉由這個機會提振桃園觀光，為此提出第2波政見。

張善政說，首先要推動桃園市「魅力農遊亮點」，未來會舉辦徵選活動，選定具有發展潛力的休閒農場，邀請國際化顧問團隊檢視其產品設計、服務流程、環境營造、行銷規畫及產品通路等。另也希望透過GSTC（全球制定永續旅遊準則）認證方式，達到用「質量」取代「數量」的目標，提升旅遊品質，促進桃園農業旅遊永續發展。

張善政指出，桃園休閒農場人潮與產銷倍增計畫則是要輔導上架農遊超市平台，善用中央資源行銷宣傳，讓更多人看見桃園的物產之美，引導實體遊憩人潮。同時也將輔導申請各項補助計畫，設立專責窗口輔導農民加速申請各項地方與中央資源，包括農委會、經濟部、科技部等，支援農場發展更有力，這部分會透過先前公布的「看見桃園」國際辦公室，配合國內外旅展，讓更多人認識桃園休閒農業主題特色。

張善政表示，最後「打造低碳旅程最後1哩路」將協助休閒農業區針對不同族群設計更多體驗行程，並且整合「幸福里程30公里」市政策，未來廣設UBike2.0，結合公車路線，落實低碳旅遊的最後1哩路，未來將串連桃園的觀光工廠、環境教育設施場所與休閒農場等3大體驗型觀光重點，讓桃園成為台灣最棒的體驗式旅遊城市，吸引更多旅客到桃園。