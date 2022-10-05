屏東海生館自8月邁進企鵝繁殖季後，首批企鵝寶寶終於近日誕生，當中馬可羅尼企鵝更是睽違8年成功孵育出寶寶。（謝佳潾攝）

屏東海生館自8月邁進企鵝繁殖季後，首批企鵝寶寶終於近日誕生，當中馬可羅尼企鵝更是睽違8年成功孵育出寶寶。（謝佳潾攝）

屏東海生館自8月邁進企鵝繁殖季後，首批企鵝寶寶終於近日誕生，當中馬可羅尼企鵝更是睽違8年成功孵育出寶寶，飼育員看到萌寶們破殼而出都感動不已，為此，館方藉國慶連假同慶，將於8至10日推出限定活動「企鵝的愛如巢水大作戰」，除獨家解密企鵝築巢行為外，還要讓遊客穿上企鵝裝體驗築巢樂趣。

「值得了！」飼育員指出，目前屏東海生館內共飼育4種企鵝，包含巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝、馬可羅尼企鵝，當中馬可羅尼企鵝的生育率一直很低，以往牠們在孵育企鵝蛋時，總是差一步未能成功，沒想到今年可以看到企鵝寶寶順利破殼而出，這一幕等了8年，太感動。

為此，館方為歡慶今年首批企鵝寶寶誕生，以及馬可羅尼企鵝睽違8年的成功孵育，決定趁即將到來的國慶連假邀約遊客一起同樂，因此將於8至10日推出限定活動「企鵝的愛如巢水大作戰」，除獨家解密企鵝築巢行為、深度解說企鵝的繁殖階段外，現場還將讓遊客穿上企鵝裝，實際模擬企鵝的築巢行為。

屏東海生館指出，「企鵝的愛如巢水大作戰」是期間限定科教活動，將獨家曝光企鵝築巢畫面，將透過影像紀錄的放映，讓遊客了解企鵝築巢過程，此外還有互動遊戲「模擬企鵝築巢大作戰」，讓遊客實際體驗企鵝爸爸媽媽的築巢過程，感受企鵝們對愛的小窩建造的真諦，參加活動的遊客還有機會獲得超精美企鵝特製小禮。