民眾黨新竹市長候選人高虹安被指抄襲資策會任職期間報告，她今(5日)強調，過去資策會的長官、同事等承受高層莫大壓力，所以對他們被迫改口不忍多說什麼，但民進黨立委輪番質詢經濟部長王美花和資策會執行長卓政宏，只為了得到不利她的說法，高虹安以「沒選是獎、有選是罪」8字痛批綠營鋪天蓋地抹黑，她呼籲所有有理智的選民，用選票抵制這種毫無下限的做法。

高虹安今在臉書發文表示，今天是立法院本會期第一次經濟委員會，現在台灣經濟向下修正，股市慘跌，停電頻傳，物價狂漲，能源政策跳票，許多產業民眾苦不堪言。明明有這麼多國家大事要處理，但是民進黨正事不做，卻把質詢焦點放在資策會和她身上，荒謬至極！民進黨立委輪番質詢經濟部長王美花和資策會執行長卓政宏，只為了得到不利高虹安的說法。

高虹安強調，她的博士論文共113頁，對比她在資策會發表期刊文章部分僅6頁，所謂博士論文引用逾8成的說法，光用數學計算就知道絕非事實，怎麼可能8成！更何況，她就是資策會期刊文章的第一作者，當初《鏡周刊》刊出抹黑她的報導時，資策會當天即發出聲明表示「學術用途無授權問題」，但是這段時間，在民進黨立委柯建銘等人強力施壓下，資策會改口主張疑似著作權疑慮，相信這是政治力介入的結果。

高虹安說，她過去資策會的長官、同事等，這段期間都承受來自高層莫大的壓力，所以對於他們被迫改口，其實不忍多說什麼。但是事實上，有太多資料是無法被施壓而改變的，因為人可以被迫改口，但已經留下的檔案資料物證卻無法消滅。

她強調，資策會執行長卓政宏面對圍攻時說，高虹安去美國派駐期間進修，沒報備也沒說明。但這是錯誤的！2016年8月高虹安獲資策會推薦「國家產業創新獎」，推薦理由就明載「高虹安主動爭取本會國際人才培育補助方案，前往美國辛辛那提大學進修攻讀機械博士學位，赴美期間仍克盡職守，持續輔導臺灣產業轉型製造服務化，建立工具機智能化整合服務平台應用典範案例」，怎麼可能沒報備也沒說明。

高虹安表示，資策會面對龐大選擇屈服，畢竟中央政府是資策會的最大業主，最大收入來源，面對鋪天蓋地的強大壓力，執行長得替所有員工著想。但是大家不能忍受政治介入業界，甚至還要介入學術，介入研究單位！她從宣布參選新竹市長至今，至少被不同事件抹黑20次以上。所有在野陣營和中間選民，或是有理智的綠營選民，都不應該忍受這種選舉文化。她呼籲全民用選票抵制抹黑，只有選票才能制裁這種毫無下限的做法。