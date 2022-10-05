桃園市楊梅區市定古蹟鄭大模公祠，又稱道東堂雙堂屋，擁有百年歷史。（蔡明亘攝）

工務局表示，壁畫補繪工程將於10月中旬完成。（蔡明亘攝）

鄭家後代無償提供約6公頃林地，由市府打造鄭大模紀念植物園生態步道。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區市定古蹟鄭大模公祠，又稱道東堂雙堂屋，擁有百年歷史，為開拓楊梅地區的代表性家族雙堂屋。鄭家後人無償提供後山土地讓市府闢建鄭大模紀念植物園，成民眾散步熱點。桃市府工務局去年起執行公祠環境綠美化改善，更請來專業師傅補繪壁畫，讓牆上的開拓故事煥然一新，預計10月中旬完成。

道東堂雙堂屋位於楊梅高山頂，為楊梅最早拓墾者之一的鄭大模派下四房鄭仁涯於1912年建立，建築格局完整，經歷不同時期的改建，也見證各時代工法特色演進，2019年登錄為市定古蹟。鄭家後代無償提供約6公頃林地，由市府打造鄭大模紀念植物園，已成附近居民散步熱點。

市議員周玉琴表示，她向市府爭取經費協助鄭大模公祠綠美化，如今後山已整治完成，生態步道也都做好，僅剩入口處壁畫，26年來都沒重新漆過，現有許多民眾都會到鄭大模公祠踏青賞古蹟，是楊梅打卡景點，盼改善過後，能吸引更多人到此感受歷史氛圍。

工務局說明，鄭大模祭祀公業提供土地讓政府規畫綠美化，已開闢生態步道串連原先古道，使公祠外有約800公尺的環園步道，也在入口處改建生態池，公祠內廁所、座椅與花台均重新修繕，以上皆在今年1月完成並交由鄭大模祭祀公業管理。

現正進行圍牆壁畫補繪作業，工務局表示，公祠入口道路旁有歷史壁畫，這次工程花費近40萬元，修復18面浮雕水泥壁畫與1面鄭家史略，9月中旬開工，預計10月中旬完工。此外，關於公祠涼亭褪色、油漆剝落情況，將研議是否一併修繕。

鄭氏族長鄭紹文說，壁畫呈現鄭家歷史，從來台祖先出生、跨海來台到楊梅開墾，一路走來發生各種事蹟，市府請來專業畫歷史故事與廟宇的師傅補繪壁畫，目前成果呈現極具層次，感到十分滿意，盼未來工程結束後，能有更多楊梅人，甚至外縣市民眾來參觀。