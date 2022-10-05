小花蔓澤蘭開發研製出醋液酚多精，除臭、消毒環境功效。（林管處提供／王志偉花蓮傳真）

外來種、有「綠癌」之稱的小花蔓澤蘭，繁殖力及生長勢強，危害本土生態，經林管處開發製成醋液，不但能防治小黑蚊，還發現醋液酚多精能降解環境空氣中的異味，近日試用於花蓮狗貓躍動園區，發現臭味確實降低，不僅能解決外來種危害生態問題，對於毛小孩的飼主也將是一大福音。

花蓮林管處長黃群策表示，去年啟動小花蔓澤蘭植物體多元利用計畫，由鳳林鎮讚炭工房將移除的小花蔓澤蘭製成醋液，再與木酢達人合作研發成小花蔓澤蘭酚多精。經台美檢驗及SGS檢測，此醋液不含8大重金屬，對金黃色葡萄球菌抗菌效果高達99.9％，能快速去除髒汙，適用於生活環境、寵物飼養區域及孩童遊戲區域。

林管處選在4日世界動物日，將精餾醋液研發出的小花蔓澤蘭酚多精4.9公升裝20桶，捐贈予花蓮縣動植物防疫所，讓毛小孩在乾淨、無異味的清潔環境中成長，未來也將與花蓮縣狗貓躍動園區長期合作，愛護動物同時防治小花蔓澤蘭並解決外來種危害生態議題。

位於鳳林鎮的狗貓躍動園區去年底開幕，最大可收容犬隻330隻、貓約20隻。動植物防疫所長周黃得榮說，小花蔓澤蘭酚多精以25倍清水稀釋後，拿來噴灑園區、拖地，確實感覺到有降低環境異味的效果。

農業處長陳淑雯說，為配合政策清除小花蔓澤蘭，縣府祭出每公斤8元收購價，其中林務處5元，縣府再編3元配合款，今年目標是收購180公噸，總獎勵金144萬元；小花蔓澤蘭除了移除，還發展成其他用途，天然無污染，是循環經濟的最佳範例。