彰化縣第一大鎮和美汙水資源回收中心5日動土，投入5.7億元，占地約3公頃，將結合地方意象，提供休憩綠地。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣第一大鎮和美汙水資源回收中心5日動土，投入5.7億元，占地約3公頃，將結合地方意象，提供休憩綠地。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣第一大鎮和美汙水資源回收中心5日動土，投入5.7億元，占地約3公頃，將結合地方意象，提供休憩綠地。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣推動看不見的建設，和美地下道汙水工程前進中，第一期總經費9.5億元，2010年6月啟動，目前汙水幹管及管網佈設施工，進度已達90％；和美汙水資源回收中心5日動土，將投入5.7億元，占地約3公頃，將結合地方意象，提供休憩綠地。

彰化縣長王惠美表示，都市區人口密集，產生大量民生汙水，汙水下水道收集、處理，才能提升生活環境品質，和美是繼二林、彰化市和鹿港推動，下階段是員林地區，逐步將汙水下水道建設完善，並陸續興蓋汙水處理中心，讓河川能夠更乾淨。

和美汙水下水道系統計畫總經費約29.8億元，已獲內政部營建署核定第一期計畫，其中第一期建設已於2020年6月啟動，預計投入經費為9.5億元，工程內容包括水資源回收中心和8公里汙水管網以及2400戶之用戶接管工程，完工後可加速提升用戶接管普及率，改善當地環境衛生。

目前先行推動汙水幹管及管網佈設施工，管網工程預算2.4億元，進度已達90％，預計2023年8月即可完工。水資中心則挹注5.7億元，工期為720工作日，預計在2025年7月完工，屆時就可連同汙水幹管及管網來配合，把家庭汙水淨化後再排放入河流，讓民眾有更好的環境。

水資處長馬英傑表示，和美水資源回收中心位於番雅溝排水旁，除了滯洪池、處理中心和管理中心，其餘綠地將蓋鄰里休憩處、設置公共藝術，提供作為休憩綠地，建築也採「f似山似傘」結合和美製傘和陳家洋樓的意象。

彰化縣至今總接管戶數已達1萬470戶，接管戶數逐年增加20至50％，近3年接管用戶平均數量是以往平均的6倍，彰化縣汙水建設邁出新篇章。