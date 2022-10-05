新北市眷村文化節「新眷時代」將在雙十連假推出一系列活動，空軍三重一村10月8日至10月10日除了有眷味市集、街頭藝人音樂演唱外，8日還推出空軍35快砲、Q版小飛機展示，晚間更有重現6、70年代梳油頭穿花襯衫的復古舞會。（文化局提供）

新北市眷村文化節「新眷時代」將在雙十連假推出一系列活動，空軍三重一村10月8日至10月10日除了有眷味市集、街頭藝人音樂演唱外，8日還推出空軍35快砲、Q版小飛機展示，晚間更有重現6、70年代梳油頭穿花襯衫的復古舞會；10日晚間則開設露天電影院，邀請民眾穿上復古潮流服飾，一起跳舞、看電影。

文化局指出，空軍三重一村公設委外經營權由時藝多媒體取得，預計2024年正式營運，將利用現有的眷舍打造複合式經營餐廳、咖啡廳、青年旅館、藝文展覽等，為慶祝園區活化有成，文化局邀請崇右影藝科技大學老師策畫，雙十連假第一晚將由學生舞團、樂團攜手表演，舉行復古風情的夜間戶外舞會，男生將穿著花襯衫梳油頭，女生則腳蹬厚底鞋繫大髮帶，一起大跳A GO GO舞。

崇右影藝科技大學老師陳幼珍說，為了這場活動，學生花費近2個月的課餘時間，學習恰恰等舞蹈，現場活動也將安排舞蹈教學，帶領民眾一起肩搭肩、腳併腳，跳出最有趣的團體舞。

文化局表示，10月8日晚間7點復古迎新舞會開舞，邀請民眾穿上復古服飾，像是喇叭褲、厚底鞋、梳油頭等，符合服裝規定者進場可以兌換發光頭飾或造型發光眼鏡（送完為止），現場也提供限量調酒，只要拍照打卡，就能進行兌換。

空軍三重一村小山坡廣場10月10日晚間7點也會開設露天電影院，播放經典喜劇電影「機飛總動員」，邀請民眾攜家帶眷一同重溫眷村家戶夜晚，更多眷村文化節活動詳情上空軍三重一村臉書粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／militaryavillage ）查詢。