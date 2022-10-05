陳曉（右起）合體王耀慶互飆演技。（愛爾達電視提供）

陳曉（右）搭檔王曉晨（左）吵鬧互嗆迸出CP感。（愛爾達電視提供）

「零負評男神」陳曉在都市現代陸劇《好好說話》中飾演事業和家庭都身陷瓶頸的過氣主持人「楊光」，在調解節目上提倡用理性溝通化解糾紛，自己卻也理不清和家人之間的矛盾，面對這樣層次感豐富的角色，陳曉坦言，「楊光是『走出灰燼擁抱陽光』的全新挑戰，就像他的名字一樣要去擁抱『陽光』，但以自己現在的年紀來說，還是有點太年輕了，如果能多一點歲月的積累和磨練，詮釋起來應該會更得心應手」。

是否有從角色身上學到溝通技巧？陳曉則說：「好好溝通只有4個字卻很難，表面溝通沒辦法解決問題，只有『相互坦誠』才會有實質幫助。」 隨後他也補充說到，拍攝過程中有和真正的調解員近距離接觸，明白他們工作的不容易，同時也有了這樣的反思，在現實生活中，每個人都應該要好好說話，才能讓生活更加和睦。

既然劇名是《好好說話》，在宣傳時也不免俗會被考驗回話技巧，當主演們被問到該如何回應長輩的催婚時，只見「萬事和事佬」陳曉一臉正色的說：「我什麼都會，還是娶自己吧。」女主角王曉晨則說：「我可是仙女，不能和凡人在一起。」而在劇裡飾演總裁的王耀慶：「身價尚未過億，怎能兒女情長。」充分展現霸道總裁的氣質。

「國民舅舅」王耀慶近年來在多部陸劇中都有亮眼表現，據悉這部戲也是陳曉首次與王耀慶合作，回想起拍戲過程，陳曉認真地說：「耀慶哥的腦子轉得很快、很會帶戲，也有很多新奇的想法，在戲裡對我來說是親人，也是很好的伙伴；私下他也把我當親弟弟看待，在工作上會互相交流，也會聊彼此生活日常，這次跟耀慶哥合作非常愉快。」

《好好說話》10月10日（一）起，週一至週五晚間7點，於愛爾達影劇台（MOD CH355）全台電視首播。