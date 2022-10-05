美股連飆二天，5日台股再跟著衝，外資維持小幅買超，尤其國際美元指數回跌至110，激勵新台幣維持強勁漲勢，終場收在31.568元兌1美元的近二周新高，升值1.8角，連二個交易日走揚，並創逾四個月最大單日漲幅，台北外匯經紀公司成交量13.46億美元。

外匯交易員表示，澳洲央行4日意外僅升息1碼，且美國8月數據顯示勞動力需求放緩，市場預料可望使聯準會（Fed）強勢鷹派升息轉趨溫和，美債殖利率續回落，美股科技股再領攻，四大指數全部大漲，主要亞股一片紅通通，台股也衝高224點至13,801點，二天下來合計強彈逾500點，帶動新台幣升勢加大，連過31.7元及31.6元二關，盤中最多勁揚1.88角至31.56元。

外匯交易員認為，雖然金融市場終於有好消息，但外資態度仍偏保守，僅小幅買超台股49億元，資金未再匯出，主要是出口商恐慌性拋匯積極進場，加上國際美元續回落，推高新台幣升勢續強，短線若Fed官員未再放鷹，甚至外資回頭，則新台幣這波貶勢可望暫休。