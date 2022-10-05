全新9月營收1.58億 年減逾5成 17:232022/10/05 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）5日公告9月營收，為1.58億元，月減8.54％、年減53.69％，整體第三季營收為5.22億元，季減29.09％、年減44.89％；累計前九月營收為20.97億元，年減23.24％。 宏捷科9月營收雙減 Q4保守 《類股》砷化鎵Q4未見好 外資下修2檔目標價 亞光庫藏股護身 擬買回3千張 #全新 #月營收 #砷化鎵 #磊晶廠 #日公告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 受美股反彈激勵 台股早盤大漲逾260點 10:232022/10/04 財經 易飛網9國48組國境解封首發團10/8啟航 秋季旅展最高萬元折扣 16:242022/09/30 財經 Pure Storage發表最新永續性解決方案 12:272022/10/04 財經 《電子零件》系統電9月營收雙升 前9月超車去年全年 08:492022/10/05 財經 效法Netflix 全家推「家庭訂閱共享」方案 12:342022/10/04 財經 穩懋9月營收11.9億 年減48％ 16:332022/10/05 財經 宏碁跨進顯卡市場 首端英特爾獨顯新品 21:242022/10/02 財經 《電子商務》看準800億黑金商機 網家推出全新服務「Roast to Order」 15:282022/10/01 財經 華航砸千億 最多購買24架波音787夢想飛機 19:242022/09/29 財經 宏捷科9月營收1.86億元 年減57.61％ 16:232022/10/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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