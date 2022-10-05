砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）5日公告9月營收，為1.58億元，月減8.54％、年減53.69％，整體第三季營收為5.22億元，季減29.09％、年減44.89％；累計前九月營收為20.97億元，年減23.24％。

宏捷科9月營收雙減 Q4保守
《類股》砷化鎵Q4未見好 外資下修2檔目標價
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