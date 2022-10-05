日勝生(2547)子公司泰誠發展營造拿下新故宮行政大樓及圖書館新建工程，得標金額約新台幣4.9億元，預計將在2022年年底開工，建設期程預估約2年。

故宮行政大樓及圖書館新建工程為行政院「新故宮－故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」之北部院區整(擴)建分項計畫之一，整體核定計畫期程至2026年。此分項計畫-新行政大樓及圖書館新建工程於2021年3月完成基本設計，2021年8月都市設計審議通過。

泰誠發展營造為日勝生100%持有的子公司，除與交通部臺鐵局簽約投資「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」案，計畫以「新京站 全齡健康社區」主題循軌道經濟模式打造高雄城市新亮點，並參與日勝生多項重大公共工程建設，包括交九臺北轉運站BOT案、桃園污水下水道系統BOT案、新北市中和區與三重區青年住宅等重要工程建案，厚植多年建設實績。

故宮博物院擁有世界級華夏文化藝術精品，新故宮計畫進一步整備故宮觀光亮點，引入新時代策展美學，要與羅浮宮、大英博物館並駕齊驅。日勝生表示，集團非常榮幸能以多年綠建築經驗獲選參與此世界級藝術殿堂。此案位於臺北市士林區至善段六小段，基地面積約9,700坪，規劃新建地上3層行政大樓及地上2層圖書館，兼顧故宮特殊需求並以智慧綠建築設計，打造符合故宮四大施政目標(友善、開放、智慧、普世)之user-friendly環境。