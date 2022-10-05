吉茂(1587)今天召開法說會，董事長劉彥狄指出，因應美中貿易戰及就近供應客戶，吉茂啟動墨西哥設廠計畫，預計2023年第四季試產，初期月產能5000PCS，3到5年月產能可達10萬PCS，最大產值一年10億元，預計月產能2-3萬PCS即可達到損平。對於明後年展望，他認為，客戶持續退出市場，有利於公司市占率擴大，加上墨西哥產能明年底陸續開出後貢獻獲利，未來成長樂觀看待。

吉茂90％競爭對手來自大陸，水箱在美中貿易關稅差距是25％，加上可就近供應客戶，因此，公司董事會通過在墨西哥設廠，購置40975平方公尺土地，加上建物，交易金額888萬美元，規畫明年第一階段資本支出3億元，就是用於投入墨西哥廠建置。

台灣廠及南京廠產能至年底各達每月10萬PCS，目前台灣及南京廠稼動率90％，墨西哥廠規畫2023年第四季開始試產，月產能5000PCS，2024年上半年達每月2萬PCS，最終希望墨西哥廠達到月產能10萬PCS，年產能朝百萬PCS邁進，年產值達10億元。

公司今年上半年營收13.05億元，毛利率23.32％，優於去年全年22.59％，每股盈餘1.12元。由於競爭者持續退出市場，對營收有利，第三季、第四季單季營收都可望小幅優於去年同期。

雖然升息影響消費力，但AM通常景氣不好時相對強勢，明年OE新車不好，AM仍會相對強勁，2023年營收朝5～10％成長邁進。

今年下半年毛利率在美元兌人民幣有利下，目標朝25％邁進，加上匯兌收益，下半年獲利持穩，全年每股盈餘可望超過2元。

電動車電池目前看到的方案都是用鋁材質，公司都可以做相關產品，像是電動車電池散熱器、冷凝器都可以隨時開發。但吉茂目前主力仍在水箱，現在是滿載狀況，產能沒辦法滿足客戶需求，台灣、南京工廠都還有10％的成長空間，還有外購產能可以因應。