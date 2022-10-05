麗寶樂園雙十連假推出多項優惠，只要萬聖裝扮，可享優惠價入園。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

國慶3天連假將來臨，各大遊樂風景區無不卯力搶客源，麗寶樂園度假區除主打鄉親月99元好康外，更推出天空之夢摩天輪國旗燈光秀，即日起至10日止將點亮夜空，讓台中宛如一座不夜城。另外，萬聖節系列活動也相當精采，遊客裝扮若達身體面積50％以上，即可免費跟著花車一起遊行。

麗寶樂園度假區指出，全台最大天空之夢摩天輪國旗限定燈光秀，於國慶期間登場，藍白紅三色相間漸層變化點亮台中夜空，顯得絢爛無比；即日起至10日止，每晚7時到隔天凌晨5時，邀請民眾與用路人一起歡慶國家生日。

麗寶樂園度假區籌畫一系列萬聖節活動及氛圍佈置，包括探索世界萌鬼花車遊行、麗寶福容大飯店搞怪遊行趣、搗蛋萬聖節手作DIY等多項限定活動；麗寶休息站也有為期3天台灣女孩日「挺聲女孩、轉變未來！」國際女童關懷展。

此外，麗寶樂園也推出多項優惠活動吸客，包括鄉親月99元、萬聖裝扮優惠299元起、壽星優惠399元等好康，民眾只要萬聖裝扮面積達50％以上，12歲以下享299元優惠暢遊探索世界，12歲以上則享500元入園。

另外，即日起至31日開放5-12歲以下兒童，萬聖裝扮達身體面積50％以上，即可免費報名跟著花車一起遊行。

麗寶福容大飯店則祭出周五、周六晚上限定搞怪遊行趣活動，有專屬萬聖節DIY手作、臉部彩繪裝扮、遊行更是一路從飯店出發到OUTLET MALL繞行沿途搞怪討糖，要讓民眾歡度萬聖節。