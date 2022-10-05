台灣民眾平均壽命超過80歲，但「不健康餘命」長達9年，「台灣健康運動聯盟」呼籲民眾維持規律運動習慣。（陳筱琳攝）

有鑒於台灣民眾平均壽命超過80歲，但「不健康餘命」長達9年，影響年老生活品質，「台灣健康運動聯盟」呼籲國民注意，舉辦一次為期3個月的「健康達人挑戰賽」，採個人、群組及大隊方式參賽，以「每月規律運動及生理量測天數」，一期3個月為階段進行最終運動績效評定，每期皆設達標獎勵。

前國民健康署署長邱淑媞5日出席「台灣健康運動聯盟」的「健康達人挑戰賽」宣傳活動，她表示，寶島國民平均壽命超過80歲，但「不健康餘命」長達近9年，代表躺在病床上的時間超過人生的1成以上，她並以世界衛生組織（WHO）報告為例，指出每年約200萬人因缺乏運動而死亡，許多疾病會發生也和缺乏足夠運動有關，更鼓勵民眾維持規律運動。

「台灣健康運動聯盟」規劃、設計「健康達人挑戰賽」，計畫每期比賽為3個月，第1期於10月1日正式啟動，有739人報名參賽，參與者來自文教業、仲介業、製造業、科技業、壽險業等不同行業的上班族，也有來自社區的民眾。

計劃的中程目標是激發「健康達人」相揪，瞄準《2025雙北世界壯年運動會》，這將是畢生難得的機會，與來自世界100多個國家的好手同場競技，在自己的土地上測試參與「健康達人挑戰賽」的績效。

健康達人挑戰賽採個人、群組及大隊方式參賽，以「每月規律運動及生理量測天數」，一期3個月為階段進行最終運動績效評定，每期皆設達標獎勵，希望達人再接再勵，朝第二期、第三期等，一直挑戰下去、無極限。