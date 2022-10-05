民進黨新竹市長參選人沈慧虹今提交通「135」政策，林耕仁競選總部發言人徐維遠5日批評，其中的3座跨縣市橋梁政見，不是收割竹縣建設，就是沈在副市長任內無心也無力去做，現在卻說是政見，根本是愚弄新竹市民。

沈慧虹提出的交通「135」政策，將透過新闢道路、分流車潮，連接新竹縣市和竹科生活圈。但徐維遠指出，第1條「台一線替代道路（武陵斷頭橋）」，是新竹縣長楊文科任內所提出的10大交通基礎建設之一，縣府已經爭取到經費，預計明年要發包，沈慧虹把竹縣的建設說成自己的政見，質疑這不是收割，什麼是收割？

此外，新竹市議會上周才針對台一線替代道路進行討論，民進黨市議員李妍慧還擔心新竹市端的交通衝擊，當時市府工務處長葉時青也明白指出「該案由新竹縣政府主辦」，徐維遠想問，已經在進行中的工程，可以變成爭取選民認同的政策？

徐維遠也批評，沈所說的第2條「跨頭前溪道路」，該工程早就在2017年就做完期末報告，今年已經2022年，沈慧虹在副市長任內，為何無法推動進度？計畫早在2015年爭取到經費，2017年做完期末報告，至今一座橋墩都沒，還能作為2022年選舉的政見，難道這就是「交通專業」？

至於第3條「高鐵橋下聯絡道」，徐維遠指出，新竹縣府已經推動將近10年，完成1、2期工程，第3期工程中興路至力行路段，同樣由縣府爭取，截至今年7月實際進度已經57.74％。同樣是新竹縣的市政成果，為何沈慧虹可說成是自己的政見？

最後，徐維遠也呼籲沈慧虹，不要只會掠人之美，收割楊文科政績，新竹市民也不樂見這種「政見割稻專業」。