台中市環保局太平清潔隊5日舉辦資源回收暨淨山活動，遭民眾爆料目睹活動前清潔隊員拿著3、4袋的資源回收物沿路丟棄。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市環保局太平清潔隊5日舉辦資源回收暨淨山活動，遭民眾爆料目睹活動前清潔隊員拿著3、4袋的資源回收物沿路丟棄。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

難道是淨山地點太乾淨？台中市環保局太平清潔隊5日在太平車籠山、貓頭鷹步道舉辦資源回收暨淨山活動，遭民眾爆料目睹活動前清潔隊員拿著3、4袋的資源回收物沿路丟棄「製造垃圾」；對此，台中市環保局指稱，經查是隊員個人不當行為，非該隊常態，將依規懲處並加強教育訓練。

太平清潔隊5日在太平車籠山、貓頭鷹步道舉辦資源回收暨淨山活動，包括太平清潔隊、中興里、興隆里環保志工共有170多人參加淨山，在活動開始前，一名到貓頭鷹步道爬山運動的民眾發現道路兩旁滿布鐵罐、飲料杯、便當盒，後來看到有人拿著好幾袋的回收物品沿路丟棄，上前詢問，對方坦承是太平清潔隊員，為了即將舉行的淨山活動「製造效果」。

對此，台中市環保局嚴正表示，這案經查是隊員個人不當行為，非該隊常態，已明顯違反業務宗旨，除當下立即要求清除恢復整潔，後續將依規懲處並加強教育訓練，嚴格要求隊員不得再犯。

環保局強調，此案已明顯違反環保局業務宗旨，及政府機關誠信原則，環保局將依規懲處，並列為教案，加強各區隊所有隊員的教育訓練。