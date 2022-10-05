新冠肺炎疫情爆發至今近3年，桃園市政府衛生局於9月初以網路徵件方式蒐集疫情對民眾生活產生的困擾與挑戰，7日晚上6點將於衛生局YouTube頻道，由副局長、精神科醫師蘇柏文及諮商心理師卜文輝用直播方式與民眾共同探討疫情下的心理調適，從民眾真實生活困境出發，協助民眾舒緩疫情下的焦慮。

衛生局表示，這次徵件活動民眾投件非常踴躍，投件內容可大致分為8大類，包括心情、家人相處、親密關係、價值觀不同、工作、學業、人際關係及其他，疫情期間民眾容易出現心情上的焦慮，或與家人的相處有磨擦造成困擾，另也有許多民眾內心感受到疏離及隔閡，為減輕民眾的心理壓力，直播活動主題為「心話筒、懂心話」，將邀民眾上線聊聊疫情期間內產生的心理煩惱或面臨的重大挑戰。

諮商心理師卜文輝表示，若民眾能藉由線上直播說出壓抑在心中深處的煩惱，可減緩內心的焦慮及壓力。蘇柏文蛇喔，人的內心如果承載了過多的壓力或焦慮時，除了會有手抖、冒汗或心跳加快等生理症狀，也有可能造成心中的不適感，民眾應適當地釋放壓力，可與親朋好友聊天、適當的運動、來場說走就走的小旅行，能讓情緒找到出口、釋放壓力都是不錯的方式。

衛生局提及，10月將針對不同心理健康議題辦理系列心理健康講座，歡迎想了解更多心理健康資訊的民眾踴躍參加，或至桃園市社區心理衛生中心官網查詢心理健康相關新知，民眾也可直接撥打桃園市社區心理衛生中心專線，將有專人服務，陪伴紓壓並說出內心的話。