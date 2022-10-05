全球PCB第一大廠臻鼎-KY(4958)(臻鼎科技控股公司)受惠客戶新機新品拉貨，9月合併營收達202.72億元，月增22.57%，創下單月歷史新高，臻鼎-KY表示，第4季是手機與電腦消費類客戶新品出貨高峰，加上汽車和伺服器板新品投入量產，第4季將是全年業績最高的一季。

蘋果iPhone 14新機拉貨及傳統旺季挹注，臻鼎-KY 9月合併營收達202.72億元，年增31.20%，月增22.57%，為2021年12月以來單月新高，亦是歷年同月新高；臻鼎-KY表示，由於產品組合持續邁向高階，產能利用率、良率、生產效率皆進一步提升，累計第3季合併營收達500.05億元，季增44.8%，年增20.15%；亦是歷年同期新高，累計1至9月合併營收達1184.54億元，年增20.16%。

展望第4季，臻鼎-KY表示，第4季是手機與電腦消費類客戶新品出貨高峰，加上汽車和伺服器板新品投入量產，在各產品線同步增溫下，營收可望逐季成長，第4季將是全年業績最高的一季；整體而言，公司對2022年全年營收與獲利皆達雙位數成長的目標深具信心。