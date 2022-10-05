中共中央網信辦「網信中國」公眾號5日消息，中央網信辦深入推進「清朗·打擊網路謠言和虛假資訊」專項行動，繼開展四川瀘定地震網路謠言溯源處置工作後，督促網站平台進一步全面排查整治涉突發事件、疫情防控、社會民生等重點領域網路謠言。

截至目前，抖音、微博、騰訊、快手、百度、嗶哩嗶哩、小紅書、知乎、豆瓣等重點網站平台，共處置傳播網路謠言帳號2800餘個，第一時間溯源並關閉首發帳號，有力震懾造謠傳謠行為。

網信辦通報首發謠言典型案例如下：

一、疫情防控類謠言：

近期中國局部地區新冠疫情時有發生，一些帳號藉機杜撰涉疫情防控不實資訊，干擾疫情防控工作大局。如，QQ帳號「月西」發布「打新冠疫苗後出現肺結節」謠言；微博帳號「lin漾煙苓yang」發布「成都出現猴痘病例」謠言，引發社會恐慌。

快手帳號「宇宙笑王」發布「住戶在家不戴口罩被抓走」謠言；微博帳號「花生囊殺手」發布「老人因饑餓上吊自盡」謠言；抖音帳號「疫情當下作為一個網友能做的」發布「女子下跪向志願者求物資」謠言，挑撥不明真相群眾批評聲討。

微博帳號「—可兜—卜湘—素言」發布「四川遂寧所有路口將由部隊接管」謠言；快手帳號「天津塘沽親民車，占標練手」發布「10月1日起天津封城3天」謠言，捏造不實管控措施，擾亂公共秩序。

二、突發事件類謠言：

在突發公共事件中，一些帳號故意搭蹭熱點，臆測歪曲事實，惡意炒作引流，產生惡劣社會影響。

如，微博帳號「轉身看2012」發布「郴州高鐵列車起火」謠言；小紅書帳號「柒柒」發布「上海地鐵2號線有人狂犬病發作」謠言；抖音帳號「小山」發布「長沙電信大廈起火室內視角」視訊，實為2021年某地火災視訊；快手帳號「朝陽包哥」發布「大連一社區有人駕車追撞多人」謠言，引發民眾恐慌擔憂情緒。

三、社會民生類謠言：

一些帳號捏造歪曲社會負面事件，誤導網民認知，嚴重擾亂社會公共秩序。如，微信帳號「夢蝶」發布「全國航班大面積取消」謠言；快手帳號「小九說交通」發布「2022年將實行紅綠燈新國標」謠言，引發網民猜測質疑。

抖音帳號「小奇跡A」發布「幼兒園老師剪多位幼兒上顎」謠言，挑撥激化社會矛盾。

小紅書帳號「唐糖」發布「重慶嘉陵江被曬乾了」謠言，引發網民對氣候變化焦慮。

中央網信辦稱，將持續深入推進專項行動，督導網站平台切實履行資訊內容管理主體責任，加強日常監測和查證處置，依法從嚴懲治造謠傳謠行為，並陸續公布典型案例，強化警示曝光，引導廣大網民自覺抵制網路謠言和虛假資訊，積極營造風清氣正的網路空間。