周三公布的調查數據顯示，歐元區上個月商業活動急遽下滑，讓歐元區避開衰退的希望出現落空。

歐元區標普全球綜合PMI終值，在九月來到48.1，為近20個月的新低，也低於八月的48.9，略低於初值預估的48.2。

另外，德國相同的PMI指數來到45.7，法國則為51.2，歐元區以外的英國為49.1。

標普全球首席商業經濟學家Chris Williamson說，PMI顯示商業活動的下滑，避開衰退的最後希望也進一步遭到破壞。該調查結果不僅惡化了經濟下行，通膨的情形也有惡化。

整體指數下滑，而綜合的產出和投入價格指數也雙雙明顯上揚，投入價格從72.3升到77.1。

上漲的價格，特別是能源價格，連同低迷的經濟前景，讓消費者心生警戒。

歐元區九月服務業PMI終值來到48.8，低於八月的49.8，並為自2021年2月以來新低。

德國的相同指數表現為45，法國為52.9，歐元區以外的英國為50。

Williamson說，與烏克蘭戰爭和能源危機相關連的高昂通膨，正在摧毀需求，除了疫情封鎖期間之外，惡劣情勢為自2012年歐債危機以來首見。企業和家庭也都在刪減非必要支出和投資，為寒冬做準備。

歐元區經濟活動下滑，但是物價上漲速度遠高於歐洲央行(ECB)的期望，使得歐洲央行有如行走鋼絲。歐洲央行目前正試圖遏制通膨，同時又要支援經濟成長。

這些悲觀因素意指著，樂觀情緒大幅下滑。歐元區服務業商業預期指數從56.6降至53.6，為自2020年5月新冠疫情大封鎖以來的最低水準。