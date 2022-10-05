國民黨籍嘉義縣議員詹琬蓁、李國勝質疑，嘉義縣長翁章梁將縣府花8萬元委外製作的「農工大縣，正在實現」CIS視覺圖案用在個人競選影片上是公器私用。（詹琬蓁提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨籍嘉義縣議員詹琬蓁、李國勝質疑，嘉義縣長翁章梁將縣府花8萬元委外製作的「農工大縣，正在實現」CIS視覺圖案用在個人競選影片上是公器私用。（詹琬蓁提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏陣營指18鄉鎮市公車站亭全是縣府為翁章梁個人打的五星縣長廣告是濫用縣府資源。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員詹琬蓁、李國勝質疑，嘉義縣長翁章梁將縣府花8萬元委外製作的「農工大縣，正在實現」CIS視覺圖案用在個人競選影片上是公器私用，國民黨嘉義縣長參選人王育敏更批翁章梁肆無忌憚地利用縣府資源為自己宣傳，是竊占縣府資源，翁陣營回應，「農工大縣，正在實現」主視覺設計圖案是大家都可以使用的公版，王育敏如認同嘉義縣轉型、改變，也歡迎使用。

國民黨籍議員詹琬蓁、李國勝昨在議會質詢，指翁章梁臉書發布的競選影片，開頭使用「農工大縣，正在實現」文字視覺設計與縣府花錢委外製作的CIS視覺案相同，直指翁章梁把花縣府錢做的設計拿來當競選用是公器私用，當下翁章梁回應該字樣是「公版」文字圖樣，也有其他民間團體在使用。

對翁章梁的回應，王育敏不以為然，指各鄉鎮使用「農工大縣，正在實現」字樣廣告都是民進黨籍參選人，質疑翁章梁所稱「民間團體」，該不會都是「民進黨團體」？

王育敏認為，若該CIS視覺是免費公開授權使用，為何縣府官網上沒有授權相關說明？也未提供檔案供民眾下載？顯然翁章梁的回應不符合事實，若縣政府先前未曾公開相關授權使用規範，翁章梁自行使用縣府花錢製作的CIS設計在自己的競選廣告就有侵權之虞，呼籲縣府向翁章梁競選團隊提出侵權聲明，追討授權費用。

王育敏競選團隊發言人畢盈盈也批評，翁章梁濫用公權力為自己輔選已到了目無王法地步，包括18鄉鎮市公車站亭全是縣府為翁章梁個人打的五星縣長廣告，加上多路線公車車體廣告，如扣除行經嘉義市及雲林縣的站點，縣內公車站1413站，站站幾乎都有至少一面翁章梁個人頭像廣告，都是縣府出的錢，而身為參選人的翁章梁到現在一面自己單獨競選廣告都沒有，也不用掛，因為縣府都免費幫他掛好了！

王育敏指翁章梁濫用公權力免費為自己上架個人廣告逾千幅，認為翁章梁縣長與翁章梁參選人兩者身分應清楚切割，批翁章梁不能自恃是現任首長，就肆無忌憚地利用縣府資源為自己宣傳，竊占縣府資源行為根本是在毀壞民主選舉的根基，尤其翁章梁過去自詡為學運分子，應該深知公私分明重要性，不要當了官，把過去自己信奉的民主價值拋諸腦後。

對王育敏陣營的猛烈批判，翁章梁競選團隊表示，「農工大縣，在實現」是嘉義縣民大家努力的方向，主視覺設計圖案，是一分大家都可以使用的公版，王女士如果認同嘉義縣轉型、改變，也歡迎王女士使用。